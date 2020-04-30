 

Еще одному фигуранту дела об убийстве сына Соболева сообщили о подозрении

30.04.2020, 10:40, Новости дня

Еще одному фигуранта дела об убийстве сына депутата Киевского облсовета, бизнесмена Вячеслава Соболева объявили о подозрении, сообщил Офиса генерального прокурора 30 апреля. 

В ведомстве отметили, что он может быть причастен к покушению на умышленное убийство Соболева.

Подозреваемый находится в международном розыске.

“По ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дает правовые основания компетентным органам задержать это лицо на территории другого государства”, – сообщили в Офисе генпрокурора. 

1 декабря 2019 года на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве злоумышленник выстрелил по автомобилю Range Rover, за рулем которого находился Соболев. В полиции сообщили, что преступник хотел убить водителя, но попал в его трехлетнего сына, который находился в салоне внедорожника. Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Новость дополняется. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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