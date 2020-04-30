Мнение: Венедиктов приставал к пресс-секретарю Навального: к счастью, это девушка

30.04.2020, 10:37, Разное

«Остались в машине я, Алексей Алексеевич и водитель», — говорит Анна Ведута. По словам Ведуты, она сидела около с Венедиктовым на заднем сиденье, и в какой-то момент почувствовала, как он придвинулся, обнял ее и начал трогать за колени, поднимаясь выше. «Я вжималась в кресло, уползала, говорила: «Не надо», — рассказывает Ведута.

Алексей Алексеевич Венедиктов – человек игривый. Ему, говорят сотрудники Эха Москвы, очень нравится флирт на работе, он не против того, чтобы сотрудники заводили личные отношения, он считает, что это нормально. Это так по-русски. Но оппозиционную радиостанцию возглавляет фактически русский «Харви Вайнштейн». Только Венедиктов, к счастью, в России живет, а не в США, и его никто не подвергнет массовой травле, увольнению с позором, суду и посадке. Все, кто знают Ведуту, и отношения Венедиктова с его практикантками, вроде Леси Рябцевой, уверены, что все так и было. За коленки хватал, лез к девушке, она растерялась. Кстати, она не одна, еще одна девушка анонимно пока рассказывает о харрасменте со стороны главреда «Эха».

Ведута – бывший пресс-секретарь Навального. Сама – на пике оппозиционной борьбы. Решила рассказать всю правду «Русской службе BBC». Все ее откровения читать неинтересно. Вот самое важное.

В 2012 году после совместного ужина с другими журналистками «Эха» Венедиктов начал приставать к ней в машине и продолжил, когда они приехали к ее дому. Ведута в то время встречалась с главредом сайта «Эха» Андреем Ходорченковым. Через несколько месяцев после того ужина он уволился. «Русская служба Би-би-си» пишет, что когда Ходорченков принес заявление Венедиктову, тот спросил: «Это из-за Ведуты?» Ходорченков: «Я был совершенно растерян и подавлен этой ситуацией. У меня не хватило духу выяснять отношения, лезть в детали и выяснять подробности. Захотелось все бросить и не работать больше с этим человеком». В общем, парень – слюнтяй. Мужики обычно в морду дают. Вот и Венедиктов считает: «Если Андрей Ходорченков был молодым человеком Анны Ведуты, он должен был прийти и дать мне в морду».

«Остались в машине я, Алексей Алексеевич и водитель», — говорит Ведута. По словам Ведуты, она сидела около с Венедиктовым на заднем сиденье и в какой-то момент почувствовала, как он придвинулся, обнял ее и начал трогать за колени, поднимаясь выше. «Я вжималась в кресло, уползала, говорила: «Не надо», — рассказывает Ведута. Когда они доехали до ее дома, Анна, по её словам, «пулей вылетела из машины», но Венедиктов решил ее проводить. «Я отнекивалась, он настойчиво повторял, что так безопаснее. Перед дверью он спросил, есть ли кто-то дома, и попытался поцеловать», — вспоминает Анна сейчас. Она говорит, что ответила Венедиктову, что дома мама, потом «забежала в квартиру и час сидела на полу в ванной, уставившись в стену».

Ведута говорит, что заявляет об этом впервые, но ее никто не слушал, а поначалу она помалкивала. «Мне было очень стыдно: согласилась прийти на ужин, сама, значит, и виновата в случившемся», — говорит Ведута. Кроме стыда, добавляет она, был и страх: «Если ты пресс-секретарь оппозиционного политика, у тебя не так много каналов, чтобы ссориться еще и с «Эхом Москвы». Мне очень не хотелось, чтобы моя глупость негативно сказалась на отношениях Навального и «Эха».

Ведута говорит, что тогда решила никому не рассказывать. «В конце концов, ничего фатального не произошло. Силой он не настаивал, «нет» все же услышал, хотя сильно не с первого раза», — объясняет она. После этого, по словам Анны, она старалась «не встречаться с Венедиктовым наедине вечером, а если других вариантов не было, следила, чтобы на встрече был кто-то еще».

Другая девушка говорит, что, когда с ней Венедиктов вел себя так, она растерялась: «Не могла же я при всех сказать: «Ты, старый мудак, убери от меня руки». Я молча, под столом, пыталась несколько раз его руку убрать, он ее на место возвращал. В итоге я каким-то чудом вылезла из-за стола и ушла».

Венедиктов категорически отрицает эти обвинения. А ведь раньше Венедиктову нравилось иметь репутацию «алкоголика и бабника», теперь он стал сдержаннее, уверяет бывшая сотрудница радиостанции: «Его здорово отрезвил случай с депутатом Слуцким». Да и история с ушедшей от него Лесей Рябцевой известна всему «Эху». «Он ее явно склеил и имел, – уверена бывшая сотрудница. Она вела себя по-хамски, как хозяйка положения, ну а потом, отношения расстроились, и она ушла. Но это его стиль поведения, да».

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