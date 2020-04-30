 

Заболеваемость коронавирусом в Китае продолжает снижаться. 2015 случаев болезни и 97 смертей за сутки

30.04.2020, 10:36, Разное

Количество зараженных новым вирусом в Китае достигло 44 653, умерших от болезни – 1113. За сутки в стране зафиксировано 2015 новых случаев болезни и 97 смертей. Это самый низкий показатель выявления новых заболевших с 30 января.

В больницах находятся 38 800 человек, из них состояние 8200 оценивается как тяжелое. За время вспышки инфекции выздоровели 4856 человек.

Вне Китая количество заболевших 393 в 24 странах.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала название заболеванию, которое вызывает новый коронавирус 2019nCoV – COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

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