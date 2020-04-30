 

Байден не намерен переносить посольство США из Иерусалима

30.04.2020, 10:36, Новости дня

Вероятный кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что он намерен оставить в Иерусалиме посольство США в Израиле, несмотря на то, что он возражает против условий, в которых президент Дональд Трамп принял решение о его переносе.

«Перенос не должен был происходить в том контексте, в котором он состоялся. Он должен был произойти в контексте более широкого соглашения, которое помогло бы нам достичь важных уступок ради мира. Но теперь, когда это произошло, я не буду переносить посольство назад в Тель-Авив», – заявил Байден, отвечая на вопрос сторонника во время виртуальной встречи по сбору средств на кампанию с донорами из Бостона и его окрестностей.

Бывший вице-президент заявил, что в случае избрания он также вновь откроет американское консульство в Восточном Иерусалиме, чтобы «работать с палестинцами» в надежде сохранить перспективы решения, предполагающего сосуществование двух государств.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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