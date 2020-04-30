Американский эсминец прошел в районе Парасельских островов

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30.04.2020, 10:36, Новости дня

Американский эсминец «Барри», оснащенный крылатыми ракетами, прошел вблизи Парасельских островов в Южно-Китайском море, оспорив притязания Китая на эту акваторию.

Корабль провел так называемую «операцию по обеспечению свободы судоходства» через неделю после того, как Пекин усилил свои притязания на регион, образовав для островов официальный административный район.

США хотели отстоять «права, свободы и законное использование моря, признанное международным правом», – говорится в заявлении ВМС.

«Незаконные и масштабные претензии в Южно-Китайском море представляют собой беспрецедентную угрозу свободе на море, включая свободу судоходства и полетов, а также праву на мирный проход всех кораблей», – отмечается в документе.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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