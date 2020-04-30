Попова: на предприятиях фиксируются лишь единичные случаи заражения коронавирусом

30.04.2020, 10:35, Новости дня

На россйских предприятиях фиксируются лишь единичные случаи заражения СOVID-19. Об этом заявил руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на круглом столе "Индустриальный опыт российских компаний по борьбе с коронавирусом", организованном при участии телеканала "Россия 24".

"У нас, к счастью, пока позитивная практика, я надеюсь, что она такой и останется, – сказала Попова. – Количество групповых заболеваний и инфицирований на каких-либо производствах у нас единично".

В целом, по ее словам, предприятия справляются с обеспечением безопасности работы в условиях эпидемии.

"Это и фильтры на входе, измерение температуры и осмотры, это и организация работы так, чтобы люди не могли заразить друг друга, это и образование организаций ячеистым принципом, когда люди контактируют с малым количеством своих коллег", – рассказала Попова о мерах по ограничению распространения вируса.

При этом рекомендации по организации рабочего процесса на производстве постоянно актуализируются, добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации тем, кто не будет работать в течение майских праздников и в период между ними. Эксперты посоветовали гражданам минимизировать контакты: воздержаться от посещения родственников и друзей (особенно тех, кто находится в группе риска – пожилых людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями), отказаться от прогулок и пикников на природе.

Для поездок лучше воспользоваться личным автотранспортом или такси. В поездках на общественном транспорте нужно соблюдать безопасную дистанцию, носить защитную маску и обрабатывать руки антисептиком.