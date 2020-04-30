Самолет ТОФ “свалился на голову” американскому атомному авианосцу George Washington

30.04.2020, 10:35, Новости дня

Ролик, так быстро разлетевшийся в Интернете, вызывает гордость за летчиков морской авиации ТОФ. Видео снимали с борта противолодочного самолета средней дальности Ил-38, который незаметно подкрался американскому атомному авианосцу George Washington, передает ГТРК "Владивосток".

FighterBomber, опубликовавший данный ролик, отметил, что летчики американской Морской авиации почему-то "проспали" внештатную ситуацию и подпустили потенциального противника слишком близко. При этом, по словам автора видео, летчики США вели себя достойно — "не лезли под винты и не показывали неприличных жестов". Однако американские моряки решили сопровождать самолет ТОФ.

Для этого были выдвинуты три истребителя. На кадрах видно, как они сменяют друг друга. Судя по надписям на этих "железных птицах", их подняли по тревоге без вооружения. Поэтому атаковать российского "гостя" они бы просто не смогли. "Упакован по полной" был только третий истребитель, у него под крыльями был целый арсенал. Вероятнее всего, ему и дали задание проводить российский самолет подальше от авианосца США.

Напомним, Ил-38 является советским и российским противолодочным самолетом средней дальности. Он может развивать скорость до 650 км/час. George Washington (CVN-73) — атомный авианосец типа "Нимиц" ВМС США. Он может вмещать на своем борту больше 6 тысяч человек, а также до 90 вертолетов и самолетов.

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ГТРК "Владивосток"