Оперштаб: в России зафиксирован рекордный прирост заболевших

30.04.2020, 10:35, Новости дня

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировано 7 099 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших достигло 106 498 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Суточный прирост впервые перешагнул за 7 тысяч, это рекордно высокий показатель за все время роста заболеваемости COVID-19. В процентном выражении прирост ставил 7,1.

При этом в Москве за сутки – 3093 новых случая, общее число диагнозов в столице выросло до отметки в 53 739.

Кроме того, число скончавшихся от коронавируса превысило одну тысячу. По данным оперштаба, в стране за сутки подтвержден 101 летальный случай, из них в Москве — 65. Общее число умерших в РФ составило 1073. Второй день подряд число смертей в день превышает 100 человек.

Из больниц выписано 1 333 человека, из них в Москве — 525. За все время выздоровели 11619 человек.

Роспотребнадзор предупреждает: чтобы не допустить ухудшения ситуации, необходимо соблюдать режим самоизоляции. "Если мы оборвем, то вернемся к началу. Сейчас процесс обратимый, а должен быть в наименьшей степени обратимым", — подчеркнула Анна Попова.