Сотни птиц упали замертво на палубу круизного лайнера

30.04.2020, 10:35, Разное

Это всегда очень странно, когда живые существа по непонятной причине падают замертво с неба.

Но еще более странно, когда они падают на круизный лайнер, пассажиры и экипаж которого находятся в замкнутом пространстве и не могут убежать от неизвестной опасности, а также для них проблематично вызвать полицию, биологов и санитарные службы.

На этой неделе в сеть попало пугающее видео, на котором заснята именно такая ситуация. При этом до сих пор не выяснено, на каком именно лайнере это произошло и в какой точке мира, авторы видео попросили не указывать эти данные.

Видео было опубликовано на сайте Crew Center, который утверждает о работе экипажей круизных лайнеров и который ведут бывшие работники этой отрасли (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

"Это была прекрасная ночь и мы не могли поверить своим глазам, когда проснулись этим утром и увидели так много мертвых птиц на открытой палубе корабля", – утверждает один из работников.

"Мы проснулись с объявлениями о том, чтобы люди не ходили на открытые палубы. Чтобы не трогали мертвых птиц. Я люблю животных, поэтому я не пошел смотреть туда, я ничем не мог им помочь. До сих пор не могу перестать плакать и никто не дает разумных объяснений", – пояснил другой сотрудник.

Сообщается, что все члены экипажа подавлены этим происшествием, никто не знает, отчего птицы погибли. По их словам они впервые видят подобное. Позже тела мертвых птиц убрали, а палубы очистили от крови.