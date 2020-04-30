Странное похищение нордическими пришельцами в Акапулько

30.04.2020, 10:35, Разное

Это началось ночью в январе 1954 года. Мужчина по имени Армандо Зурбаран ехал на своей машине по извилистой дороге из Мехико в Акапулько, чтобы утром встретиться с деловым партнером.

Это было опасное путешествие из-за того, что дорога проходила по горным перевалам и Армандо приходилось все время внимательно смотреть вперед на дорогу.

Поэтому он сразу же увидел, как на дороге впереди внезапно что-то ярко вспыхнуло и после этого он тут же ощутил себя очень сонным, словно крайне сильно уставшим.

Понимая, что еще чуть-чуть и он заснет за рулем, Армандо остановился на обочине и когда снова посмотрел вперед на дорогу, то заметил что низко над дорогой, совсем неподалеку от него, висит металлический диск, а на дороге рядом с ним стояли две высокие фигуры.

На них было что-то вроде комбинезона с широким поясом. Внешне они выглядели как люди нордического типа (таких инопланетян зовут "нордиками"), у обоих были длинные распущенные волосы (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Завороженный Армандо словно в гипнотическом желании подошел ближе к этим фигурам и теперь мог разглядеть их подробно. Они казались мужчинами, но выглядели скорее андрогинами, то есть были женоподобны. У них была светлая кожа, голубые глаза, а волосы тоже были светлыми. Они в самом деле казались представителями скандинавского типа людей.

Эти двое сначала сделали что-то, отчего Армандо тут же успокоился, а потом в его голове возникло жужжание, после чего он увидел, что уже находится внутри космического светящегося корабля. После этого один из "нордиков" заговорил с ним на хорошем испанском языке:

"Вы не первый и не последний землянин, выбранный для тестирования. Наша задача, хотя и может показаться медленной, но призвана убедить. Мы выбираем наиболее вероятных и податливых людей для контакта, чтобы они могли лучше всех передать наши сообщения".

Армандо не мог понять, о каких сообщениях идет речь, но потом эти двое стали показывать ему серию изображений из его собственной жизни. Это было похоже на сон, но они транслировались на стене корабля. Некоторые из этих моментов были самим Армандо почти забыты и оттеснены в самые укромные уголки его памяти.

Армандо подумал, что либо эти существа сканировали его мозг, либо тщательно следили за ним с самого детства. Потом трансляция прекратилась и Армандо сообщили, что их корабль сейчас находится не на Земле и даже не в Солнечной системе. Это поразило Армандо, так как он вообще не ощущал никаких признаков движения корабля.

Когда он спросил "нордиков" о том, как корабль может так перемещаться, ему ответили, что тут используется система "гравитационного отталкивания". Также ему рассказали, что корабль ликвидирует любой мусор, если он окажется на его пути, а потом позволили Армандо посмотреть то место, где они сейчас находятся. Правда ничего особого он не увидел, так был лишь серый туман и темнота.

Затем Армандо спросили, хочет ли он полететь на родную планету "нордиков" и он ответил отрицательно, он хотел вернуться домой. После этого на протяжении нескольких последующих дней пришельцы возили его еще в несколько мест.

Армандо начал привыкать к обстановке корабля, тем более, что с ним обращались доброжелательно, не мучили и не проводили никаких болезненных манипуляций. Ему даже позволили гулять по кораблю и рассматривать как там все устроено. Особенно его поразила ванная комната:

"Я никогда не забуду это. Та ванная была новым и невообразимым опытом для меня. Я стоял вертикально к углу стены, заполненной крошеными отверстиями, через которые меня покрывало теплым воздухом. Потом он превратился во влажный воздух, который пропитал мою кожу как влажный ветерок.

Когда я был полностью покрыт влагой, мне дали что-то вроде жидкого мыла, которое я самостоятельно растер по всему телу. Потом я снова встал перед разбрызгивателями и под потоком теплого воздуха влажное мыло стало испаряться с моего тела, а моя кожа становилась чистой. Затем воздух стал сухим, а потом стал прохладнее до приятного охлаждения".

Все эти дни Арманда также кормили за одним столом с "нордиками" и он описывал их пищу как очень похожую на земную. Там было мясо, овощи, сыр и масло. Пили они жидкость, похожую на молоко, и Армандо рассказали, что она является основной пищей на их родной планете. Еще ему рассказали, что некоторые продукты на Земле, к примеру такие как манго, очень понравились "нордикам" и они стали широко использовать их в своем рационе.

При этом запасы еды не содержались на их корабле, их каждый раз доставляли неким телепортирующим лучом из неизвестного внешнего источника.

Все эти дни с Армандо много разговаривали и рассказывали о своей цивилизации. Он узнал, что "нордики" живут не менее 250 лет, что в их обществе все равны, и что их жизнь подчинена законам некой религии. Верховное божество они называли словом "Мастер", а их любимым числом была девятка. Этот "Мастер" в течении тысячелетий управлял ими и сохранял гармонию в их обществе.

Спустя несколько дней "нордики" сказали, что время истекло и Армандо вернули на Зелю туда, где стоял его автомобиль. Когда они улетели и Армандо сел в машину и поехал. он внезапно понял, что отсутствовал всего 90 минут, несмотря на то, что по его ощущениям он провел с пришельцами не менее нескольких дней. Он даже не пропустил встречу со своим деловым партнером.

Армандо долго никому не рассказывал об этой истории, решив, что ему приснился странный сон, не более. Но 15 лет спустя, в 1969 году, он как-то ехал по дороге неподалеку от Мехико и подобрал автостопщика, который выглядел как типичный норвежец. Он был худощавым, светловолосым и с голубыми глазами.

Армандо тут же вспомнил все, что с ним произошло и после этого автостопщик признался, что он был среди экипажа того самого корабля и что сейчас продолжает наблюдать за Армандо.

Любопытно, что на протяжении 1950-х было немало историй о встречах с "нордиками", которые выглядели как в описании Армандо – красивые люди со светлыми волосами и голубыми глазами. Возможно. что все эти истории связаны и что "нордики" и правда проводили в те годы какое-то тестирование среди людей.

Если это так, то какие результаты показало это тестирование? И почему они с тех пор больше не контактируют с людьми, а их место заняли жестокие "серые" с их бесчеловечными экспериментами?