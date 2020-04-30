Прототип интеллектуальной системы управления наноспутниками создали в России

30.04.2020, 10:30, Новости дня

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева разработали и изготовили прототип интеллектуальной системы управления для наноспутников, рассказал доцент межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета Андрей Крамлих.

«Первый эксперимент, который мы хотим провести с помощью нашего комплекса управления, навигации и связи – это проект по изучению ионосферы Земли. Мы хотим, чтобы наш комплекс был установлен на борту наноспутника, над которым сейчас работает наш коллектив, и надеемся, что в 2021 году мы сможем испытать комплекс в реальных полетных условиях», – передает РИА «Новости» слова Крамлиха.

Созданный в Самаре единый комплекс управления, навигации и связи сможет в различных нештатных ситуациях на орбите принимать самостоятельные решения на основе заложенных в него алгоритмов. Работы выполняются в рамках гранта Российского научного фонда.

По замыслу ученых, интеллектуальная система повысит надежность работы космического аппарата, а также удешевит его электронную начинку.

«Обычно бортовые системы наноспутников – навигационный приемник, приемопередатчик, система энергопитания и другие – функционируют по отдельности, у каждой свои контроллеры, которые управляются автономно. Мы же решили их связать в единый комплекс, который постоянно сравнивает и оценивает их состояние. Он способен принимать самостоятельные решения на основании совокупности всех измерений согласно заложенным алгоритмам», – рассказал Крамлих.

По его словам, все многообразие возможных ситуаций заложить в «электронный мозг» в виде готового дерева решений затруднительно, поэтому компьютер будет самостоятельно принимать решения, какие данные от датчиков использовать, а какие исключить.

Разработчики также предусмотрели решение на случай отказа главного компьютера – тогда часть его задач может взять на себя навигационный приемник.

Самарские ученые полагают, что создаваемый комплекс управления, навигации и связи в перспективе можно будет применять на спутниках различного типа, а предложенный метод алгоритмической компенсации позволит добиться достаточной надежности без использования радиационностойкой элементной микроэлектроники.