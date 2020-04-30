В Москве задержали администратора телеграм-чата сторонников Чельдиева, инициатора митинга против самоизоляции во Владикавказе

30.04.2020, 10:18, Новости дня

В Москве задержали Арсена Бесолова – администратора телеграм-чата сторонников оперного певца Вадима Чельдиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Чельдиев – инициатор митинга против самоизоляции во Владикавказе, ранее на него завели уголовное дело по статьям о распространении ложной информации и насилии в отношении представителя власти.

Арсена Бесолова задержали с утра, а силовики забрали у него телефон. Адвокат Чельдиева Андрей Сабинин рассказал ТАСС, что сейчас задержанного везут во Владикавказ. “Правоохранители считают, что, раз следствие ведется именно в Северной Осетии, то Бесолова нужно доставить туда”, – объяснил Сабинин. Он добавил, что пока неясно, какие претензии у полиции к Бесолову.

Кроме того, 29 апреля Ленинский районный суд Владикавказа избрал меру пресечения еще троим участникам митинга против самоизоляции.

По делу о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителям власти (часть 2 статья 213 УК), двоих обвиняемых арестовали до 19 июня и 20 июня. Третьему фигуранту запретили покидать дом, посещать массовые мероприятия и пользоваться интернетом до 29 мая.

20 апреля жители Владикавказа вышли на центральную площадь города, протестуя против “режима самоизоляции” и требуя освобождения оперного певца Вадима Чельдиева. По оценкам разных изданий, на протест собрались от полутора до двух с половиной тысяч человек. Митинг не был разрешен властями. Протестующие выступали против самоизоляции и требовали отставки главы региона Вячеслава Битарова.

Собравшихся разгоняли силовики, 69 человек задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к силовикам (статья 318 УК) и о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК), его расследованием занимается центральный аппарат СК.

Оперного певца Вадима Чельдиева обвиняют в распространении фейков (статья 207.1 УК) и нападении на оперативника Центра “Э” (часть 1 статьи 318 УК). Певец называл коронавирус “грандиозной аферой XXI века”. Чельдиева задержали и конвоировали из Петербурга в Северную Осетию. Там, утверждает следствие, певец дважды ударил сотрудника Центра “Э” по лицу.​