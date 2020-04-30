США запустят секретный мини-шаттл при помощи России

30.04.2020, 10:08, Новости дня

Секретный космический челнок X-37B в интересах ВВС США планируется отправить на орбиту в мае ракетой-носителем Atlas-5 с российским двигателем РД-180, сообщил американский сайт spaceflightnow.com.

По данным сайта, следующий пуск ракеты Atlas-5 намечен на 16 мая с космодрома на мысе Канаверал. В качестве ее полезной нагрузки указан секретный военный мини-шаттл X-37B. Это будет его шестой полет в космос, передает РИА «Новости».

Челнок X-37B разработан американской компанией Boeing. С 2010 года состоялись пять космических полетов мини-шаттла длительностью от 225 до 780 дней с целью выполнения на орбите экспериментов в интересах ВВС США. Их подробности засекречены. Из последнего полета мини-шаттл вернулся в октябре 2019 года, выведя на орбиту три спутника неизвестного назначения.

Напомним, в октябре председатель правления и генеральный директор консорциума United Launch Alliance Тори Бруно заявил, что по данным ULA, предполагается, что последний запуск ракеты с российским двигателем РД-180 состоится в 2024 году.