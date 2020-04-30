 

США запустят секретный мини-шаттл при помощи России

30.04.2020, 10:08, Новости дня

Секретный космический челнок X-37B в интересах ВВС США планируется отправить на орбиту в мае ракетой-носителем Atlas-5 с российским двигателем РД-180, сообщил американский сайт spaceflightnow.com.

По данным сайта, следующий пуск ракеты Atlas-5 намечен на 16 мая с космодрома на мысе Канаверал. В качестве ее полезной нагрузки указан секретный военный мини-шаттл X-37B. Это будет его шестой полет в космос, передает РИА «Новости».

Челнок X-37B разработан американской компанией Boeing. С 2010 года состоялись пять космических полетов мини-шаттла длительностью от 225 до 780 дней с целью выполнения на орбите экспериментов в интересах ВВС США. Их подробности засекречены. Из последнего полета мини-шаттл вернулся в октябре 2019 года, выведя на орбиту три спутника неизвестного назначения.

Напомним, в октябре председатель правления и генеральный директор консорциума United Launch Alliance Тори Бруно заявил, что по данным ULA, предполагается, что последний запуск ракеты с российским двигателем РД-180 состоится в 2024 году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Русскоязычные жители Нью-Йорка не бросили россиян в беде

29.04 / «Мемориал» выплатил первые 300 тыс. рублей штрафов

22.04 / Основным владельцем ЦСКА стал ВЭБ, выкупивший 77,63 процента акций клуба

28.03 / «Проехала через Москву, и мне больно»: представитель ВОЗ не смогла скрыть разочарование

14.04 / Школьникам в одном из сел Башкирии пришлось учиться на трассе из-за плохого интернета

03.04 / Больше двух не собираться – в Украине усилили борьбу с коронавирусом 

08.04 / Песков: естественное снижение нефтедобычи США нельзя зачесть в сделку ОПЕК+

23.04 / Набиуллина заявила о беспрецедентном масштабе реструктуризации кредитов в России

07.04 / COVID-19 продолжает сбор жертв по всему миру

12.04 / Пожар и взрыв: водитель, ночевавший в машине, сжег инкассаторские авто в Архангельске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска