 

В Москве число погибших пациентов с коронавирусом превысило 600 человек

30.04.2020, 10:05, Разное

В Москве за сутки от вызванной коронавирусной инфекцией пневмонии скончались 65 пациентов, сообщает оперштаб мэрии. Общее число летальных исходов в столице таким образом достигло 611, а по стране — превысило тысячу случаев.

За день до этого, 28 апреля, в Москве умерло рекордное число заболевших с начала пандемии — 67 человек. В регионах в этот день скончался еще 41 человек.

Всего в Москве к настоящему моменту заболевание подтвердилось уже более чем у 50,6 тысячи человек, из них под наблюдением врачей остаются почти 45,5 тысячи москвичей. В РФ выявили почти сто тысяч заражений.

При этом за последние сутки по приросту новых случаев регионы впервые обошли столицу — на них пришлось больше 60% из 5841 случая за 28 апреля.

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Источник: Новая газета



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