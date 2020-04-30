“Абсолютная неправда”: победительница шоу “Голос. Дети” ответила на нападки

30.04.2020, 9:55, Разное

Многие зрители посчитали, что десятилетняя участница победила на проекте не случайно. По их мнению, в дело вмешались деньги.

Юная уроженка Ногинска получила в качестве приза кубок, запись песни и один миллион рублей. Однако некоторые поклонники шоу “Голос. Дети” прочили место другой конкурсантке – Софье Тумановой.

Пользователи Сети отреагировали на победу Казаченко почти также, как на исход прошлого сезона проекта, когда победу одержала дочь Алсу – Микелла Абрамова. Олеся Казаченко старается не реагировать на неприятные выпады в свой адрес. Она решила ответить обидчикам и прояснить ситуацию.

По словам девочки, у нее рядовая российская семья. Отец работает с утра до вечера, а мама сидит дома с младшей сестренкой. Так что о богатствах и речи идти не может. К тому же, как заверила победительница шоу “Голос. Дети”, на проекте никогда не было никаких разговоров про деньги.

“Это абсолютная неправда, и слухи, которые распускают завистливые”, – цитирует девочку Starhit.ru. Олесе обидно, что она оказалась в ситуации, когда под сомнение ставится честность ее победы. Но ее поддерживает армия появившихся поклонников.

Победительница шоу “Голос. Дети” уже решила, что в будущем хочет стать певицей. Родители не против такого выбора дочери.