 

“Абсолютная неправда”: победительница шоу “Голос. Дети” ответила на нападки

30.04.2020, 9:55, Разное

Многие зрители посчитали, что десятилетняя участница победила на проекте не случайно. По их мнению, в дело вмешались деньги.

Юная уроженка Ногинска получила в качестве приза кубок, запись песни и один миллион рублей. Однако некоторые поклонники шоу “Голос. Дети” прочили место другой конкурсантке – Софье Тумановой.

Пользователи Сети отреагировали на победу Казаченко почти также, как на исход прошлого сезона проекта, когда победу одержала дочь Алсу – Микелла Абрамова. Олеся Казаченко старается не реагировать на неприятные выпады в свой адрес. Она решила ответить обидчикам и прояснить ситуацию.

По словам девочки, у нее рядовая российская семья. Отец работает с утра до вечера, а мама сидит дома с младшей сестренкой. Так что о богатствах и речи идти не может. К тому же, как заверила победительница шоу “Голос. Дети”, на проекте никогда не было никаких разговоров про деньги.

“Это абсолютная неправда, и слухи, которые распускают завистливые”, – цитирует девочку Starhit.ru. Олесе обидно, что она оказалась в ситуации, когда под сомнение ставится честность ее победы. Но ее поддерживает армия появившихся поклонников.

Победительница шоу “Голос. Дети” уже решила, что в будущем хочет стать певицей. Родители не против такого выбора дочери.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / “Росатом” начал обеззараживать необходимые для тестирования на коронавирус медицинские транспортные системы

29.04 / В России за неделю стоимость гречки увеличилась на 2,8%

09.04 / Москвичей снова ждет снег

09.04 / Звезда “Закона и порядка” умерла из-за коронавируса

05.04 / Песков: Кризис из-за коронавируса заявит о себе

27.03 / Джиган учит дочерей метать ножи и орудовать бейсбольной битой

21.04 / Опытные кулинары назвали частые ошибки при варке макарон

31.03 / В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

26.03 / Александр Буйнов вспомнил о коротком бурном романе с Аллой Пугачёвой

07.04 / В Перми у главврача краевого онкодиспансера подтвердился коронавирус.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска