“Как корова языком все слизала”: Алибасов назвал виновника всех бед Федосеевой-Шукшиной

30.04.2020, 9:55, Разное

Изначально у Лидии Федосеевой-Шукшиной было шесть квартир и две дачи. Тем удивительнее, что с таким обилием жилья актриса утверждает, что является практически бомжихой. Дело в том, что у артистки много родственников, которые, по всей видимости, так и норовят оторвать кусок от внушительного наследства именитой актрисы.

Лидия Федосеева-Шукшина родила трех дочерей: Анастасию, Марию и Ольгу. Со старшей наследницей она почти не общается. Та живет своей жизнью и лишь иногда снимается в ток-шоу, касающихся Федосеевой-Шукшиной, в которых весьма неоднозначно отзывается о матери.

Мария подарила матери четверых внуков: Анну, Макара и Фому с Фокой. Вероятно, Лидия Федосеева-Шукшина питала к внучке Анне особую любовь. Только так можно объяснить ее решение переписать на нее сразу аж две квартиры: в Санкт-Петербурге и Финляндии. Правда, от первой та вскоре избавилась. Когда актриса об этом узнала, то была потрясена. Она пыталась отсудить жилье, но у нее ничего не вышло.

Квартиру в Финляндии хлебнувшая горя с внучкой Федосеева-Шукшина пытается забрать обратно. И тут у нее есть шанс, потому что Анна пока не успела ничего с ней сделать. Однако внучка нанесла другой удар по бабушке. Оказалось, она продала свою долю в четырехкомнатной квартире ее именитого деда Василия Шукшина некому персональному тренеру. Отметим, что другая половина записана на Ольгу. Также на нее оформлена еще одна квартира, которую та сдает.

А тут еще Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за давнего друга, продюсера Бари Алибасова. И в качестве свадебного подарка отписала и ему квартиру. Которую тот переписал на собственного помощника, якобы чтобы не платить налоги. Для артистки эта новость стала потрясением. Ольга, изначально в штыки воспринявшая замужество матери, настаивает на разводе.

Сам Бари Алибасов убежден, что именно Ольга Шукшина – виновник всех бед его супруги. “Пока Оли не было – она жила в Египте, – мы все прекрасно общались – я, Лида, Аня, Маша… Собирались то у меня дома, то у Лиды, регулярно отмечали праздники. Появилась Оля и как корова языком все слизала…” – заявил Бари Алибасов.

Продюсер высказал свое мнение, почему Анна продала свою долю в мемориальной квартире собственного деда. “Аня это специально сделала, чтобы Оле весело было жить. Из большой “любви” к своей тетке”, – цитирует продюсера сайт “Комсомольская правда”.