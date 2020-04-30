Какую работу в апреле жители Ярославской области искали чаще всего

30.04.2020, 10:07, Детали

Теги: Безработица, Работа

Ко Дню труда аналитики сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали запросы соискателей Ярославской области, чтобы выяснить, какую работу в апреле жители региона искали чаще всего.

По данным сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru c начала апреля обновили или создали резюме более 22 тысяч соискателей Ярославской области. Самыми востребованными вакансиями у соискателей региона стали предложения для бухгалтеров – почти 3 тысячи запросов. На второй строчке по популярности – водители (более 1,5 тысяч запросов), на третьей – курьеры (более 500 запросов).

Высокую активность в этот период проявляли и представители профессий администратор, инженер, юрист. А также сотрудники на удаленную и временную работу. Данные направления вошли в топ 10 по количеству запросов соискателей за последний месяц. В целом на удаленный график работы приходится 17% от общего количества резюме, обновленных или созданных в апреле жителями Ярославской области.

– Кроме вакансий ряд соискателей с помощью поисковой строки искали предложения от конкретных работодателей, например, «тензор», «магнит», «пятерочка», «северсталь», «wildberries». Довольно часто кандидатов интересуют вакансии с определенным типом оплаты. Например, «подработка» (более 300 запросов)» или «с ежедневной оплатой» (более 150 запросов), – отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью HeadHunter Север ЦФО.