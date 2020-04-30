 

Мнение: КТО в Екатеринбурге

30.04.2020, 9:42, Разное

В Екатеринбурге введен режим КТО.
Из того что известно.

1. ФСБ выявила и уничтожила ячейку боевиков, которые планировали теракты в городе.
2. Накрыли группу в Чкаловском районе Екатеринбурга.
3. Трое боевиков в результате спецоперации были убиты.
4. В месте их ликвидации обнаружены оружие, взрывчатка и боеприпасы.
5. ФСБ просит местных жителей с пониманием относится к идущей КТО.

Больше подробностей будет утром.

Источник: Colonel Cassad



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