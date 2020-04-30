Мнение: КТО в Екатеринбурге

30.04.2020, 9:42, Разное

В Екатеринбурге введен режим КТО.

Из того что известно.

1. ФСБ выявила и уничтожила ячейку боевиков, которые планировали теракты в городе.

2. Накрыли группу в Чкаловском районе Екатеринбурга.

3. Трое боевиков в результате спецоперации были убиты.

4. В месте их ликвидации обнаружены оружие, взрывчатка и боеприпасы.

5. ФСБ просит местных жителей с пониманием относится к идущей КТО.

Больше подробностей будет утром.