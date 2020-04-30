Мнение: Можно ли угадать национальность художника по его работе? Или хотя бы расу?

30.04.2020, 9:34, Разное

Проверьте свое чутье, интуицию и художественный вкус! Продолжаем играть, рассматривая живопись — сумеете ли вы, разглядывая произведения художника, понять — китаец он, японец или европеец? Реально ли понять это "на глазок"?

Это рисунок итальянского иезуита Джузеппе Кастильоне, который в 18 веке поселился в Китае и стал придворным художником императора.



Уточню: на самом деле каждый грамотный искусствовед это дело умеет. Вернее, для начала искусствовед обычно сразу видит, к какой "национальной школе" принадлежит художник. (Потому что бывает так, что человек родился во Фландрии, но юным уехал в Италию и учился, скажем, у Тициана. Тогда, как бы ни звучала его фамилия, он все равно "мастер венецианской школы"). Это элементарная институтская база. Более специализированный искусствовед, занимающийся чем-то конкретно (в нашем примере надо, чтоб Венецией или Фландрией), при взгляде на такую картину еще почувствует, что у ее автора все-таки остался родной "акцент" и, вероятно, назовет, из какой страны этот экспат приехал, и какими "интонациями" это в его живописи выражается.

Но наша с вами сегодняшняя угадайка будет посвящена совсем другому. Два предыдущих раза (1 и 2) вы разглядывали отзеркаленные картины и выбирали верный разворот, руководствуясь своим ощущением равновесия. Я там объясняла, что это связано с тем, как у человека доминируют полушария. Народ начал писать резонные вопросы — а насколько предпочитаемые диагонали в живописи связаны с привычкой чтения текстов слева направо? И какова ситуация с этим делом у народов Востока, которые читают в других направлениях, скажем, у японцев?

Поэтому сегодняшняя игра будет про то, легко ли отличить японского или китайского художника от представителя цивилизации, привыкшего читать латиницу или кириллицу. Все это будут работы художников, которые научились рисовать у себя на родине, и в возрасте около 20 лет переехали в Европу и стали рисовать в европейской манере (все это происходило в 1-й четверти 20 века). То есть — работы взрослых людей со сложившимися привычками читать и рисовать, которые были "пересажены" совсем в другую, "зеркальную" (с точки зрения диагоналей), цивилизацию.

Отзеркаливать ничего не надо, все стоит как и было нарисовано. Ваша задача будет лишь попробовать определить, какие работы сделаны этими парижскими азиатами (с их предположительно — по версии комментаторов — отзеркаленным изначально мозгом), а какие "белыми" художниками ("правшами").

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Итак, это рисовал носитель культуры чтения иероглифов — или европеец?

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Правильные ответы под катом,

все сразу одновременно,

так что заглядывайте сюда только под конец:

1) Фудзита. "Парижский пейзаж. Площадь Тертр" (1917). Музей Майоль

2) Кэндзо Окада. "Белое и золотое" (1961). Ч.к.

3) Окада Сабуросукэ. "Черный оби" (1915). Музей Ивами

4) ЕВРОПЕЕЦ Модильяни. "Кипарисы и дома" (1919). Barnes Foundation, Lower Merion, PA, US

5) Санью. "Две обнаженные на красном ковре". Исторический музей, Тайпей.

6) Фудзита. "В кафе" (1949). Центр Помпиду

7) ЕВРОПЕЕЦ Генрих Кампендонк. "Натюрморт с рыбой" (1916)

8) Кэндзо Окада. "Молодой бамбук". Ч.к.

9) Окада Сабуросукэ. "Причесывая волосы" (1918)

10) Сюй Бэйхун. "Портрет Рабиндраната Тагора" (1940)

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Фудзита – приехал в Европу, в Париж, в 1913 году, в возрасте 27 лет.

Кэндзо Окада – переехал в Европу, в Париж, в 1924 году, в возрасте 22 лет

Окада Сабуросукэ – уехал в Париж в возрасте 28 лет в 1897 году

Санью – а этот уже китаец. Сделал аналогичное в 1921 году в возрасте 20 лет.

Сюй Бэйхун – с 24 лет, в 1919.

Попробуйте сформулировать, что вы поняли, играя в эту игру. Как вы думаете, в чем в ней был подвох? Что я хотела сказать, объяснить, поставив именно эти иллюстрации. (Подсказка – та же мысль, что была вот в этой игре).

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Полезная ссылка почитать про художников Японии

https://www.ndl.go.jp/france/en/part2/s2_1.html