Создатель «Новичка» озвучил алгоритм атаки на коронавирус

30.04.2020, 9:30, Новости дня

Профессор, доктор химических наук Леонид Ринк, известный как один из создателей советской боевой отравляющей системы «Новичок», рассказал газете ВЗГЛЯД о разработанном более 20 лет назад препарате диуцифон, который, по его мнению, поможет в борьбе с коронавирусом.

В 1990-х годах Ринк вместе с доктором медицинских наук, директором и основателем Научно-исследовательской лаборатории иммунохимиотерапии лепры (НИЛИЛ) Николаем Голощаповым занимался внедрением диуцифона и его аналогов. Препарат стимулировал иммунную защиту организма и подавлял деятельность патогенных микроорганизмов. То есть это была не вакцина против конкретного возбудителя, а уничтожитель буквально «всего вредного» в организме. Однако лаборатория была закрыта, а выпуск препарата, несмотря на доказанную эффективность, прекратился.

Позже, по словам Ринка, он доработал препарат диуцифон и устранил его ключевой принципиальный недостаток – плохую растворяемость в воде, а следовательно, и в плазме крови. Теперь, считает профессор, препарат можно эффективно использовать в борьбе с коронавирусом.

Диуцифон Ринк называет дополнением к поиску вакцины от коронавируса. «Рано или поздно (но лучше, конечно, рано) вакцину от коронавируса найдут. Но все равно пройдет время. Потом вирус мутирует и нужна новая вакцина. Наше предложение – это дополнение к поиску вакцины. Мы назвали этот алгоритм «нападение, а не защита». Иммунизация – первый этап. Второй этап этого алгоритма – ликвидация старых и новых вирусов внутри организма», – рассказал профессор.

Он указал, что основная болевая точка для людей в возрасте, которые больше всего рискуют заболеть коронавирусом, – ухудшенный иммунитет. «Они не могут сопротивляться этой заразе. Как и другой заразе, к слову. Иммунитет с возрастом не отвечает на новые вызовы», – сообщил Ринк, добавив, что «первое, что надо сделать – повысить иммунитет у людей».

«Я настаиваю на том, что у заболевших надо провести иммунизацию организма. В обязательном порядке. Это первый шаг. Второй шаг – провести иммунизацию у здоровых, еще не заболевших людей. Сначала у тех, кто может потенциально заразиться, кто вынужден работать во время карантина, ходить на службу. Коронавирус угнетает иммунитет, а «доедают» человека внутренние колонии. Поэтому мы и говорим – «нападение, а не защита», – сказал ученый.

Ринк подчеркнул, что эффективность диуцифона была клинически доказана. «Про диуцифон вы можете прочитать в классическом справочнике Михаила Давыдовича Машковского «Лекарственные средства (пособие по фармакотерапии для врачей)», многократно переиздававшемся. Диуцифон был синтезирован еще в 1967 году в Казани, в Институте органической и физической химии. Препарат прошел многочисленные испытания, был всеми и всюду рекомендован – в том числе фармакологическим комитетом Минздрава СССР. В 1995 году он еще был в списке жизненно необходимых лекарственных средств», – указал ученый.

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