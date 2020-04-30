 

Минкомсвязь и ФАС не поддержали идею приоритизации интернет-трафика

30.04.2020, 9:30, Новости дня

Минкомсвязь и ФАС пока не считают нужным отдавать приоритет в трафике конкретным интернет-ресурсам в случае сильных нагрузок на сеть, говорится в ответах ведомств на соответствующее предложение депутата Госдумы Антона Горелкина.

Согласно письма за подписью замглавы Минкомсвязи Олега Иванова, «введение приоритизации трафика нарушает базовые принципы сетевой нейтральности», отказ от которых недопустим.

Так, замминистра напомнил, что Минкомсвязь уже предприняла меры по снижению нагрузок на сеть, например, предложив крупным IT-компаниям снизить максимальное качество видео и отключить автовоспроизведение роликов на их ресурсах, что и было сделано.

С тем, что пока нет необходимости отдавать предпочтение конкретным ресурсам, согласен и глава ФАС Игорь Артемьев.

«Основополагающим принципом [сетевого нейтралитета] является отсутствие со стороны участников рынка дискриминации по отношению к данным или приложениям, передаваемым/получаемым в интернете, в том числе в зависимости от поставщика», – передает ТАСС текст письма Арьемьева.

Вместе с тем в ФАС допускают, что подобные ограничения можно вводить, но лишь в случае критических нагрузок на сеть или угроз стабильности всей сетевой инфраструктуры. При этом ФАС заверяет, что постоянно совместно с операторами связи проводит мониторинг целостности сети, нагрузки на которую сейчас не превышают критических значений.

Напомним, в недавнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», подразумевающий бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам на территории всей страны. В первую очередь это касается уже действующих и развивающихся сервисов, оказывающих гражданам государственные услуги, а также предполагает поддержку и бесплатный доступ к социально ориентированным отечественным сервисам.



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