 

Мнение: Как в офисе-то хорошо…

30.04.2020, 9:18, Разное

Встаю в 6.00. Пора работать, иначе не успеваю делать работу на домашнем графике самоизоляции. Подъем в 6-6.30.

В 16 перерыв на обед получасовой с просмотром на Youtube важной информации – ее много непосредственно по теме моей работы, и новостей. Полчаса – сорок минут.

Потом работа до 0.00-1.00, когда ее слишком много.

У меня от стула болит задница, натурально. Я стараюсь вставать каждые полчаса и отжимаюсь по 30-50 раз. Приседаю. И снова на стул.

Такая лафа в офисе, между прочим. Мы еще и завтракали по часу и обедали по 1.5 часа, обсуждая текучку. И совещания затягивались из-за болтовни. Хорошо было когда-то…

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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