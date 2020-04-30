Представитель ВОЗ указала, когда можно будет ослабить противовирусные меры в России

30.04.2020, 9:16, Новости дня

Ослаблять противовирусные ограничения в РФ можно будет в том случае, если в течение двух недель будут снижаться темпы роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

"Я очень рада, что последние десять дней мы наблюдаем снижение темпа роста, а

сегодня в Москве мы увидели значительное снижение случаев заражения, – цитирует Вуйнович ТАСС. — Конечно, за этим нужно очень осторожно следить в следующие две недели, и тогда, надеемся, мы сможем перейти в фазу, когда можно будет постепенно ослаблять ограничивающие меры".

28 апреля, обращаясь к населению, президент РФ Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране еще не пройден. В этой связи он объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями и напомнил о необходимости строго соблюдать ограничительные меры.

По данным на 29 апреля, число заразившихся COVID-19 в РФ составило более 99,3 тысячи человек. При этом выздоровели почти 10,3 тысячи человек, умерли 972.