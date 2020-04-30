Скончался мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

30.04.2020, 9:16, Новости дня

Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Об сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Он принес глубочайшие соболезнования родным и близким.

Причина смерти мэра не уточняется. Вместе с тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Джатдоев страдал от сердечно-сосудистой недостаточности, и причиной мог стать оторвавшийся тромб. По словам собеседника агентства, глава города не чувствовал себя плохо, и все произошло очень неожиданно. Джатдоев умер у себя дома.

Источник РИА Новости также подтвердил, что причиной смерти был не коронавирус.

Джатдоеву было 57 лет. С 1989 года он занимал разные должности в администрации Ставрополя. На должность главы администрации был назначен в 2012 году, а в 2016 году повторно избран мэром города.