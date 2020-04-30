 

Скончался мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

30.04.2020, 9:16, Новости дня

Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Об сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Он принес глубочайшие соболезнования родным и близким. 

Причина смерти мэра не уточняется. Вместе с тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Джатдоев страдал от сердечно-сосудистой недостаточности, и причиной мог стать оторвавшийся тромб. По словам собеседника агентства, глава города не чувствовал себя плохо, и все произошло очень неожиданно. Джатдоев умер у себя дома.

Источник РИА Новости также подтвердил, что причиной смерти был не коронавирус.

Джатдоеву было 57 лет. С 1989 года он занимал разные должности в администрации Ставрополя. На должность главы администрации был назначен в 2012 году, а в 2016 году повторно избран мэром города.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Онищенко назвал причину лидерства США по заболеваемости коронавирусом

10.04 / Французские врачи указали на кожный симптом COVID-19

27.03 / Вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна госпитализировали с коронавирусом

06.04 / Белую перчатку Майкла Джексона продали на аукционе

22.04 / Байден заявил, что, “не моргнув глазом”, предложил бы Мишель Обаме баллотироваться в вице-президенты

21.04 / Трамп решил назначить посла в Беларусь. 12 лет посольство США возглавлял временный поверенный

04.04 / Северная Корея заявила, что в стране никто не заразился коронавирусом. В США считают это утверждение ложью

21.04 / Лавров оценил возможность снижения цены на газ для Белоруссии и Армении

28.03 / В Нидерландах побит суточный рекорд смертности от коронавируса

29.04 / Астрономы: законы природы меняются и зависят от направления взгляда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска