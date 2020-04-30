ФРС оставила монетарную политику без изменений. Что говорят эксперты?

30.04.2020, 9:16, Новости дня

Федеральная резервная система США по итогам очередного заседания не стала предпринимать дополнительных шагов и оставила ключевые параметры монетарной политики без изменения.

Такое решение в целом было ожидаемо, в разгар кризиса Федрезерв несколько раз созывал внеочередные заседания, на которых объявлял о резком снижении ставки и запуске различных стимулирующих программ. Эти меры дали результат, долговой рынок удалось разморозить, а фондовые индексы начали расти.

В последнее время ФРС даже начал сокращать ежедневные покупки трежерис, доведя их на этой неделе до 10 миллиардов долларов.

“Решение подкреплено заявлением о том, что монетарная политика будет аналогичный до тех пор, пока экономика не выйдет на путь сокращения занятости и стабилизации цен. Также ФРС отметило рекордно резкое снижение экономической активности, сославшись на «огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире». Вероятнее всего, меры будут оставаться неизменными до тех пор, пока уровень безработицы не вернется к диапазону 4-5%, который можно ожидать только после 2021 года. Другие нетрадиционные меры политики будут отменены раньше, но политики в настоящее время сосредоточены на том, чтобы делать больше, а не отступать”, — считает начальник управления структурных продуктов Sova Capital Антон Гришкин.

Другой эксперт, Олег Абелев, к.э.н., начальник аналитического отдела РИКОМ-ТРАСТ уверен, что ФРС будет и дальше печатать деньги, пока не добьется окончательного успеха.

“По сути, статус страны-эмитента базовой мировой резервной валюты Мира даёт возможность эмитировать необходимый объём денежной массы, который требуется для восстановления экономики и поддержания на плаву её базовых отраслей. Продолжение скупки тех ценных бумаг, которые планирует брать ФРС на свой баланс, очевидно. Возможно, регулятор и не хотел бы этого делать, но выбора у него нет. Понимание того, что в ближайшее время рынок США ждёт взрывной рост безработицы, вынуждает регулятор действовать по вышеупомянутому сценарию. Даже в ущерб растущей инфляции”, — сказал он.

Тем не менее, нужно понимать, что ФРС в одиночку не может бороться с кризисом, нужна поддержка правительства. Именно поэтому накануне глава Федрезерва Джером Пауэлл призвал законодателей одобрить новые бюджетные стимулы, что, по его мнению, должно помочь избежать длительного восстановления от кризиса.

Что же касается реакции рынка, то она была не слишком бурной, к тому же еще до публикации итогов заседания котировки существенно выросли.

“Мгновенная реакция рынка была несколько «смазанной», поскольку ФРС оправдала ожидания в подтверждении предпринятых действий и выразила готовность сделать больше в случае необходимости. Сразу после заявления чиновников акции продемонстрировали небольшой скачок в пределах 0,2%. По итогам дня индекс S&P 500 продемонстрировал рост на 2.66%, однако рост рынка начался еще до публикации и отражал ожидания инвесторов, относительно заявлений ФРС. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 2 б.п. до 0,63%”, — говорит Антон Гришкин.

Да и рынок сейчас сосредоточен на публикации финансовых отчетов компаний, в первую очередь технологического сектора. К слову, Microsoft сообщил, что прошел весь этот кризис почти без потерь.

“Когда экономика сможет оправиться от последствий кризиса не ясно, поэтому ФРС не дает никаких прогнозов. Единственное, о чем они говорят в своих заявлениях, — о том, что сохраняют все как есть и следят за развитием ситуации. Можно лишь предположить, что в ближайшее время ФРС не будет повышать ставки.

Так как политика низких денежных ставок продолжается, то ни наши, ни зарубежные рынки на это никак не отреагировали, потому что как таковых серьезных изменений не произошло. Доходность американских гособлигаций существенно не изменилась”, — прокомментировал итоги заседания операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.