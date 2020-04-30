Названы возможные сроки ослабления коронавируса

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30.04.2020, 9:16, Новости дня

Ослабевание коронавируса может произойти только через несколько лет, сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

В то же время он допустил, что это может произойти уже осенью. «Вирус пока не ослабевает, вирус может ослабевать за годы. То есть он может быть слабее в осенний сезон. И не факт, что слабее», – сказал профессор, передает РИА «Новости».

Присутствовавший в студии генетик Валерий Ильинский также выразил мнение, что ослабевания вируса осенью может и не случиться.

На утро 29 апреля в РФ был подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. При этом за сутки полностью выздоровели 1 тыс. 830 человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной. 



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