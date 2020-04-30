 

В РФ провели более 3,4 млн тестов на коронавирус

30.04.2020, 9:08, Новости дня

В РФ проведено более 3,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции у россиян, информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 3,4 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 208 тыс. человек», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.РФ».

При этом за последние сутки было проведено 194 тыс. исследований.

За последние сутки в РФ подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. При этом за сутки полностью выздоровели 1 тыс. 830 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной. 



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