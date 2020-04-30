 

Стали известны подробности нейтрализации террористов в Екатеринбурге

30.04.2020, 9:08, Новости дня

Нейтрализованные в Екатеринбурге преступники были сторонниками запрещенной в РФ террористической организации ИГ, они готовились к совершению резонансных преступлений, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

В НАК сообщили, что «преступники были сторонниками международной террористической организации ИГ и готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности», передает РИА «Новости».

Частный одноэтажный дом на территории Чкаловского района Екатеринбурга, в котором укрылись трое бандитов, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы. На предложение сдаться властям злоумышленники открыли огонь.

«Силами спецназа ФСБ они были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружены готовое к применению СВУ, оружие и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет. В районе проведения КТО осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», – указывается в сообщении.

Также появилось видео с места ликвидации террористов. Кадры публикует Ura.ru.

Ранее сообщалось, что в ходе КТО в Екатеринбурге были уничтожены трое готовивших теракты боевиков.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Independent – Трамп предложил считать Германию врагом и рассказал, как СССР потерял 50 млн человек на войне

29.04 / Посетитель супермаркета откусил покупателю ухо во время ссоры с охранником

17.04 / МВД проинструктировала наряды полиции о правилах передвижения журналистов по Москве

27.04 / Названы российские регионы с самой сложной ситуацией с лесными пожарами

17.04 / Донорам плазмы для лечения коронавируса в Москве пообещали денежные выплаты

16.04 / Кремль пообещал рассмотреть предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом

26.03 / В Иерусалиме закрыт для посещений Храм Гроба Господня

30.03 / Сбербанк и ВТБ начали выдавать малому бизнесу кредиты под 0% для выдачи зарплаты

09.04 / Суда ВМФ РФ «Адмирал Владимирский» и «Маршал Геловани» встретились в Антарктике

21.04 / Der Spiegel – горькая пилюля — «Октоберфест» пал жертвой коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска