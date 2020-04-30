Стали известны подробности нейтрализации террористов в Екатеринбурге

30.04.2020, 9:08, Новости дня

Нейтрализованные в Екатеринбурге преступники были сторонниками запрещенной в РФ террористической организации ИГ, они готовились к совершению резонансных преступлений, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

В НАК сообщили, что «преступники были сторонниками международной террористической организации ИГ и готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности», передает РИА «Новости».

Частный одноэтажный дом на территории Чкаловского района Екатеринбурга, в котором укрылись трое бандитов, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы. На предложение сдаться властям злоумышленники открыли огонь.

«Силами спецназа ФСБ они были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружены готовое к применению СВУ, оружие и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет. В районе проведения КТО осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», – указывается в сообщении.

Также появилось видео с места ликвидации террористов. Кадры публикует Ura.ru.

Ранее сообщалось, что в ходе КТО в Екатеринбурге были уничтожены трое готовивших теракты боевиков.