В Екатеринбурге предотвратили подготовку терактов, убиты трое подозреваемых – НАК

30.04.2020, 9:00, Новости дня

Национальный антитеррористический комитет объявил о предотвращении подготовки терактов в Чкаловском районе Екатеринбурга. По сообщению ведомства, уничтожены трое боевиков.

Контртеррористическая операция прошла в ночь на 30 апреля. В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности”, – сообщили в НАК. У них изъяли оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.

Ранее ФСБ ввела в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригородном Арамильском городском округе режим контртеррористической операции. Ведомство обратилось к жителям Екатеринбурга с просьбой с пониманием отнестись к “введению правового режима контртеррористической операции”. При этом в документе не уточнялось, по какой причине принято соответствующее решение.

Как сообщает местное издание 66.ru, операция проводилась в садоводческом товариществе на въезде в Екатеринбург по Челябинскому тракту. У местных жителей на это время отключили электричество.

Подозреваемые снимали в садовом товариществе домик, где обычно проживали сторожи. Они объясняли это тем, что будут хранить в нем строительные инструменты. При задержании подозреваемые оказали сопротивление и “получили ранения, несовместимые с жизнью”, пишет 66.ru.

Введенный в районе режим КТО к утру четверга был снят.