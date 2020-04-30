Малышева назвала причину роста числа россиян с коронавирусом

30.04.2020, 8:53, Новости дня

Врач и телеведущая Елена Малышева призвала не бояться роста числа заражений коронавирусом в России, отметив, что половина инфицированных не имеют симптомов.

«Почему мы так боимся, что у нас растет количество инфицированных? Даже по официальной статистике половина из них без симптомов – здоровые люди. Пришли, обследовались, у них нашли коронавирус. То есть они не болеют. Многие пишут: количество заболевших выросло на четыре, шесть тысяч. Но это же реально не заболевшие», – цитирует РИА «Новости» телеведущую.

Малышева обратила внимание, что по количеству тестов на коронавирус РФ занимает в мире второе место.

«У нас уже почти четыре миллиона тестов. Мы такие массы народу тестируем, что у нас поневоле будет много людей с коронавирусом», – подчеркнула она.

По ее словам, обратная ситуация сложилась в Швеции, где тестируют только попавших в больницу в тяжелом состоянии пациентов. В РФ тестируют «здоровых, больных, всех», добавила телеведущая.

За последние сутки в РФ подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. При этом за сутки полностью выздоровели 1 тыс. 830 человек.

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