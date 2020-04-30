Нефть подорожала в надежде на восстановление спроса

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30.04.2020, 8:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут в надежде на постепенное восстановление спроса после публикации статистики по запасам в США.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 14,87% – до 17,3 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 8,5% – до 26,27 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent увеличилась на 9,3%, составив 24,64 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Данные минэнерго США, опубликованные в среду вечером, вселили в инвесторов надежду на постепенное восстановление спроса. Статистика свидетельствует, что избыток нефти в США растет не так быстро, как ожидалось, а спрос на бензин, упавший на фоне COVID-19, начинает восстанавливаться.

По данным минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9 млн баррелей. Это намного ниже ожиданий аналитиков в 10,6 млн баррелей. При этом запасы бензина в США заметно сократились – на 3,7 млн баррелей.



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