Общественники попросили Мишустина ввести «штрафные каникулы»

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30.04.2020, 8:48, Новости дня

Общественники попросили председателя правительства Михаила Мишустина ввести в связи с эпидемией коронавируса «штрафные каникулы»: установить временный мораторий на блокировку банковских карт и разрешить отложенные выплаты штрафов любого происхождения.

Соответствующее письмо в адрес премьер-министра направил член Общественный палаты России, председатель совета Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Инициатива была разработана совместно с Институтом развития правового общества, передает РИА «Новости».

«В целях оказания адресной и социальной поддержки населению России, стабилизации финансово-экономического климата страны в условиях распространения коронавирусной инфекции, совместно с Институтом развития правового общества прошу вас расширить инструментарий гуманитарного содействия гражданам и ввести «штрафные каникулы», – говорится в письме.

Предлагается ввести мораторий на 60 календарных дней на блокировку банковских карт и автоматическое списание с них средств на оплату штрафов, с возможностью в дальнейшем продлить это решение.

Также предлагается разрешить отложенные выплаты штрафов любого происхождения, обязательных к уплате гражданами в период с 20 марта 2020 года и на весь срок действия моратория.

«Речь идет о штрафных санкциях различной природы возникновения в отношении физических лиц, режим взыскания которых продолжает действовать в рамках законодательства, приводя в том числе к блокировке банковских счетов (карт)», – отметила директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

Кроме того, авторы инициативы предложили упростить механизм разблокировки банковских карт, заблокированных с 20 марта 2020 года по причине штрафных задолженностей, в рамках однократного дистанционного (бесконтактного) обращения гражданина в банковское учреждение.

«Эксперты отмечают, что в настоящее время банковские карты, чья фактическая роль резко возросла, могут являться единственными источниками существования граждан. Ситуация блокировки банковских карт по причине любых задолженностей может спровоцировать виток кредитования с трудно прогнозируемым обеспечением», – отмечается в письме.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Мишустинане отключать предприятия от ЖКХ за долги.



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