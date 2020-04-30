 

Минобороны Франции пожаловалось на отставание в сроках разработки вооружений

30.04.2020, 8:48, Новости дня

Французские программы разработки и производства вооружений отстали от запланированных сроков на один-два месяца из-за эпидемии коронавируса, сообщили в Главном управлении вооружений минобороны страны.

Как сообщил директор управления Жоэль Барр, «отставание от сроков объясняется снижением темпов работы промышленности, активность предприятий которой снизилась в среднем до показателя в 75%».

По его сведениям, при этом лишь 30% работников трудятся на своих местах, тогда как 45% работают удаленно.

«Наша цель – наверстать отставание по планам поставок [вооружений] на 2020 год за период до конца 2021 года», – передает ТАСС слова Барра со ссылкой на France Press. Директор управления при этом сообщил, что само его ведомство вынуждено было замедлить темпы работы, так как в нем четыре десятка человек заболели COVID-19. При этом еще 150 человек заразились коронавирусом и выздоровели.

В период эпидемии Главное управление вооружений, по словам директора, включилось в борьбу против распространения вируса. Его специалистами были проведены испытания 1 тыс. образцов защитных масок, полученных для сертификации от 400 предприятий. При этом 800 были допущены к массовому производству и продаже.

Напомним, в среду новая французская атомная подводная лодка Suffren впервые вышла в море.



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