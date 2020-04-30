 

Водка вместо антисептика: Собчак обомлела от ситуации с коронавирусом в провинции

30.04.2020, 8:40, Разное

Телеведущая Ксения Собчак решила посмотреть, какие меры принимают для борьбы с коронавирусом за пределами МКАД. Увиденное заставило знаменитость обомлеть.

Для работы над проектом “КоронавиРусь: как провинция убивает себя на карантине” съемочная группа Ксении Анатольевны отправилась в город Касимов, что под Рязанью. Врачи, которые решились поведать о методах борьбы с COVID-19, не поскупились на подробности.

По словам медиков, местные больницы столкнулись с распространенной проблемой – нехваткой средств индивидуальной защиты, а также аппаратов ИВЛ. Однако есть факты, способные вызвать настоящий шок.

Из-за отсутствия антисептиков люди прибегли к использованию “самопальных санитайзеров”. Россияне дезинфицируются запрещенными в одно время спиртосодержащими растворами или водкой.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Апр 2020 в 1:22 PDT

Плохо обстоят дела и с производством. Одна из местных предпринимателей сообщила, что ее хлебопекарный бизнес дышит на ладан: работа не встала, но терпеть убытки уже невозможно. Посмотрев фильм Ксении Собчак о коронавирусе в России, можно избавиться от иллюзий о легкой борьбе с пандемией.



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