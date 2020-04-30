Изменившаяся Оксана Федорова объявила о пополнении

30.04.2020, 8:40, Разное

Оксана Федорова, как и все в стране, находится в режиме самоизоляции. Популярная ведущая, лицо детской программы “Спокойной ночи, малыши!” живет с семьей в загородном доме. Однако дома она все время не сидит. Бывшая “Мисс Вселенная”, когда становится совсем невмоготу, выходит на прилежащую к особняку территорию.

Тут есть не только прогулочные дорожки, но и внушительный пруд с утками. Оксана Федорова обнаружила находку в кустах можжевельника – гнездо с отложенными яйцами. “Как можно было так сделать гнездо? Живем тут – и не заметили! Ждем пополнения!” – объявила довольная телеведущая.

Модель насчитала целых 11 яиц. Значит, совсем скоро появится целый выводок утят. Многочисленные поклонники бурно отреагировали на опубликованное видео. Причем не только обычные подписчики, но и представители отечественного шоу-бизнеса. Так, например, актриса Екатерина Волкова написала: “Ого какая приятная находка – вот милота скоро у вас будет – мама утка с выводком (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)”.

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Публикация от Оксана Федорова Miss Universe�� (@fedorovaoksana) 28 Апр 2020 в 3:47 PDT

Оксана Федорова, убеждены фанаты, сильно изменилась. Модель открыла в себе новый талант – певческий. Который продемонстрировала в рамках нового телепроекта “Маска”. На протяжении нескольких программ члены жюри не могли догадаться, кто скрывается под специальным костюмом.

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