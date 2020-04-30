Умер мэр Ставрополя

30.04.2020, 8:30, Новости дня

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев скончался на 58-м году жизни, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход – это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», – написал Владимиров в Instagram.

Он не сказал причину гибели мэра.

Джатдоев возглавлял Ставрополь с октября 2016 года.

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Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807) 29 Апр 2020 в 10:25 PDT