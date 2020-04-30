 

Умер мэр Ставрополя

30.04.2020, 8:30, Новости дня

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев скончался на 58-м году жизни, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход – это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», – написал Владимиров в Instagram.

Он не сказал причину гибели мэра.

Джатдоев возглавлял Ставрополь с октября 2016 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807) 29 Апр 2020 в 10:25 PDT



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Сотрудники саратовской тюрьмы заразились коронавирусом

30.03 / Стало известно об ограничениях для возвращающихся из-за рубежа россиян

01.04 / Столтенберг: НАТО 2 апреля согласует новый пакет поддержки Украины и Грузии

15.04 / Собянин назвал критичными очереди в метро

26.03 / Мэр Москвы Сергей Собянин попросил не приезжать в столицу из регионов во время нерабочей недели: будет закрыто все

29.04 / За сутки в Украине от COVID-19 умерло еще 11 человек, число жертв достигло 250

31.03 / МИД Японии призвал граждан не ездить в США

16.04 / Торгово-промышленная палата поможет предпринимателям в получении госзаказа

02.04 / Назван возрастной состав новых заболевших коронавирусом в Москве

10.04 / “Может сидеть в кровати”. В британском правительстве заявили, что Джонсону лучше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска