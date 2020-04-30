Том Хэнкс стал донором плазмы для лечения коронавируса

30.04.2020, 8:30, Новости дня

Актер Том Хэнкс, который вылечился от коронавирусной инфекции, стал донором плазмы после сообщений о том, что в его крови есть антитела к COVID-19.

Актер опубликовал фотографию в соцсети Instagram, на которой показан пакет с плазмой.

«Это пакет с плазмой с прошлой недели. Такой пакет», – передает РИА «Новости» подпись актера под фотографией.

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Публикация от Tom Hanks (@tomhanks) 29 Апр 2020 в 10:06 PDT

Его супруга Рита Уилсон также опубликовала фотографию, где видно, как она сдает кровь.

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Публикация от Rita Wilson (@ritawilson) 29 Апр 2020 в 12:55 PDT

«Фото, как проверяют на антитела перед тем, как сдать плазму. Спасибо доктор Анн Римуан из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе за исследование, над которым вы работаете, чтобы помочь пациентам вылечиться от COVID-19», – написала под фотографией жена актера.

Напомним, 17 марта Тома Хэнкса с женой выписали из больницы после коронавируса.