Пивоварам разрешат производить антисептики

30.04.2020, 8:30, Новости дня

Минфин подготовил постановление, которое временно разрешит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики на некоммерческой основе, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Мы подготовили проект постановления правительства РФ, которым производителям пива, оборудование которых оснащено автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции, предоставляется временное разрешение производить в некоммерческих целях определенный объем спиртосодержащих дезинфицирующих средств. Для получения такого разрешения им не придется уплачивать госпошлину», – передает РИА «Новости» слова Сазанова.

«Считаем, что в текущей ситуации инициативу о дополнительном производстве антисептиков для безвозмездной передачи можно только приветствовать», – сказал он.

Производство антисептиков, по его словам, может осуществляться из спиртосодержащих отходов производства безалкогольного пива, а также из этилового спирта, приобретаемого на собственные технические цели.

При этом производители будут обязаны передавать в ЕГАИС информацию об объеме производства дезинфицирующих средств, а также об объемах использованных спиртосодержащих отходов и этилового спирта.

«Проект постановления сейчас находится на межведомственном согласовании», – сообщил замминистра.

Напомним, специалисты Института проблем химической физики создали высокоэффективный антисептический препарат с антимикробной активностью и низкой себестоимостью.