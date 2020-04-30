 

Роскачество проверило работу приложений по доставке еды

30.04.2020, 8:16, Новости дня

Специалисты Роскачества оценили работу приложений для заказа готовой еды по их функциональности, удобству и безопасности, говорится в сообщении организации.

«Центр цифровой экспертизы Роскачества протестировал 34 наиболее популярных мобильных приложения, позволяющих оформить доставку готовой еды по 43 параметрам качества и безопасности. В исследование вошли как собственные приложения ресторанов и кафе, так и мобильные системы служб доставок», – сообщается на сайте Роскачества.

Проверку прошли приложения сервисов, которые позволяют оформить доставку готовой еды, работают на русском языке, а скачивания в Google Play превышают 50 тыс. установок. При этом качество еды и услуги доставки эксперты не оценивали.

По результатам исследования, 22 из 34 приложений перешагнули итоговую отметку в 4 балла. Также отметку в 3 балла преодолели все исследованные приложения. По мнению экспертов, это говорит о достаточно хорошем качестве программных продуктов.

Вместе с тем специалисты оценили возможности оформления заказа по следующим критериям: информативность карточек блюд, возможности их поиска, фильтрации, настроек, управление доставкой, оплата и многим другим. Оценка безопасности основывалась на восьми критериях, ключевым стал критерий безопасности передачи пользовательских данных.

«Проверка Роскачеством мобильных приложений для заказа готовой еды своевременна и необходима для того, чтобы потребители владели достоверной информацией о том, какие инструменты предоставляют наиболее удобный сервис и являются безопасными для осуществления онлайн-оплаты», – сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Ранее специалисты Роскачества пришли к выводу, что в период самоизоляции от алкогольных напитков отказались 45% россиян. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Фонд Новинского привез в Украину 1 млн медицинских масок

16.04 / Первый фрегат с российской силовой установкой спустят на воду в мае

15.04 / Артур Бетербиев: в качестве соперников мне интересны Канело и Бивол

10.04 / Раннее начало курения приводит к более сильной зависимости

30.03 / Число зараженных коронавирусом в США превысило 150 тысяч

18.04 / Ковальчук назвал “Вашингтон” одним из фаворитов Кубка Стэнли

20.04 / В Новосибирской области зафиксировали 24 новых случая коронавируса

11.04 / Бывшая сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

13.04 / Аль Бано поблагодарил российских военных в Бергамо

09.04 / Ученые нашли новое применение голубой агаве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска