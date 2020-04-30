Роскачество проверило работу приложений по доставке еды

30.04.2020, 8:16, Новости дня

Специалисты Роскачества оценили работу приложений для заказа готовой еды по их функциональности, удобству и безопасности, говорится в сообщении организации.

«Центр цифровой экспертизы Роскачества протестировал 34 наиболее популярных мобильных приложения, позволяющих оформить доставку готовой еды по 43 параметрам качества и безопасности. В исследование вошли как собственные приложения ресторанов и кафе, так и мобильные системы служб доставок», – сообщается на сайте Роскачества.

Проверку прошли приложения сервисов, которые позволяют оформить доставку готовой еды, работают на русском языке, а скачивания в Google Play превышают 50 тыс. установок. При этом качество еды и услуги доставки эксперты не оценивали.

По результатам исследования, 22 из 34 приложений перешагнули итоговую отметку в 4 балла. Также отметку в 3 балла преодолели все исследованные приложения. По мнению экспертов, это говорит о достаточно хорошем качестве программных продуктов.

Вместе с тем специалисты оценили возможности оформления заказа по следующим критериям: информативность карточек блюд, возможности их поиска, фильтрации, настроек, управление доставкой, оплата и многим другим. Оценка безопасности основывалась на восьми критериях, ключевым стал критерий безопасности передачи пользовательских данных.

«Проверка Роскачеством мобильных приложений для заказа готовой еды своевременна и необходима для того, чтобы потребители владели достоверной информацией о том, какие инструменты предоставляют наиболее удобный сервис и являются безопасными для осуществления онлайн-оплаты», – сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Ранее специалисты Роскачества пришли к выводу, что в период самоизоляции от алкогольных напитков отказались 45% россиян.