 

Москвичам с коронавирусом и ОРВИ аннулировали 21,5 тыс. рабочих пропусков

30.04.2020, 8:16, Новости дня

В Москве аннулировали около 21,5 тыс. рабочих цифровых пропусков, оформленных людьми с коронавирусной инфекцией и ОРВИ, сообщила пресс-служба Департамента информационных технологий города.

В сообщении на сайте мэра российской столицы Сергея Собянина указывается, что «пациенты, у которых диагностирован коронавирус или ОРВИ, в соответствии с указом (…) о введении режима повышенной готовности, обязаны соблюдать режим изоляции», и их рабочие пропуска «аннулируются, а граждане получают уведомления об этом на электронную почту или по СМС».

На данный момент «недействительными признаны 8,5 тыс. пропусков больных COVID-19 и порядка 13 тыс. пропусков горожан с острыми респираторными заболеваниями».

В мэрии напомнили, что жители столицы с ОРВИ могут оформить разовый пропуск для посещения врача. Использование пропуска по назначению проверяется.

«За нарушение режима самоизоляции грозит штраф в размере 4 тыс. рублей. Кроме того, нарушителя госпитализируют в медицинскую организацию», – добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что новое мошенничество с электронными пропусками появилось в Москве.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Стало известно о нетипичных симптомах коронавируса

06.04 / ФМБА разработало схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии

13.04 / Испания частично ослабила карантин, несмотря на тысячи новых случаев заражения

28.03 / В Ростове-на-Дону при тушении огня погиб пожарный

21.04 / “Пусть сама и шьет”: Пушков ответил чиновнице, предложившей врачам шить бахилы

28.04 / Цифровые пропуска вводят в Тульской области

20.04 / Коронавирус предварительно подтвержден у 78 человек в больнице Екатеринбурга

31.03 / Мишустин разъяснил порядок взимания налогов с вкладов

09.04 / Мексика пригрозила выйти из ОПЕК+

26.03 / Число калужан, отправленных на карантин, за сутки выросло вдвое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска