Тестировать на коронавирус предложили в герметичных уличных боксах

30.04.2020, 8:08, Новости дня

На улицах Москвы и российских регионов можно устанавливать герметичные боксы для проведения тестирования на коронавирус, как это делают в Израиле и Южной Корее, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Соответствующие письма Свищев направил главе российского правительства Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину – руководителю рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса, передает РИА «Новости».

Депутат пишет, что для тестирования на коронавирус в Израиле и Южной Корее начали устанавливать на улицах герметичные и стерильные боксы, обеспечивающие бесконтактное проведение теста.

«В таком случае применение медиками дорогостоящих средств индивидуальной защиты не требуется, а сам бокс можно регулярно и быстро дезинфицировать. Подобная разработка является относительно дешевой и простой в изготовлении. Считаю, что уличные боксы для бесконтактного тестирования можно рассматривать как дополнение к уже существующей системе», – говорится в письме.

Парламентарий просит рассмотреть его предложение на предмет возможной реализации в Москве и других регионах России.

За последние сутки в РФ подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. При этом за сутки полностью выздоровели 1 тыс. 830 человек.

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