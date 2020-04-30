Топ-10 стран по числу заявок на патенты в 2019 году

30.04.2020, 8:00, Новости дня

Международная организация World Intellectual Property Organization, которая следит за системой выдачи патентов, опубликовала свой ежегодный отчет за 2019 год. Согласно отчету, в прошлом году было подано рекордное количество заявок на патенты – 265 800, что на 5.2% больше, чем в 2018 году.

Впервые Китай обогнал США по числу поданных заявок на патенты, заняв первое место.

Всего же из стран азиатского региона было подано 52.4% от общемирового количества заявок на патенты.

Ниже мы расскажем о 10 странах, в которых было подано больше всего заявок на патенты.

10. Нидерланды

Нидерланды – страна с развитой экономикой. Важную роль играет промышленность, в частности, такие отрасли, как нефтехимия, электроника, машиностроение. Всего в 2019 году было подано 4 011 заявок на патенты.

9. Швеция

В современной же Швеции основная часть научно-исследовательских работ, финансируемых государством, проводится в университетах и других институтах, входящих в систему высшего образования страны. К ведущим университетам можно зачислить Уппсальский, Стокгольмский, Лундский, Каролинский институт и другие.

В 2019 году было подано 4 185 заявок на патенты.

8. Швейцария

Швейцария – страна с развитой экономикой и наукой. В стране развитые такие отрасли, как фармацевтика, машиностроение и высокоточная механика. В 2019 году было подано 4 610 заявок на патенты.

7. Великобритания

Великобритания – одна из самых развитых стран Европы, которая отличается не только развитой наукой, но также и значительным объемом инвестиций, которые вкладываются в развитие самых разных отраслей. В 2019 году было подано 5 786 заявок на патенты.

6. Франция

Франция – одна из ведущих держав в мире. Здесь развиты такие наукоемкие отрасли, как фармакология, фармацевтика, биотехнологии и другие. В 2019 году было подано 7 934 заявок на патенты.

5. Южная Корея

Южная Корея – ведущая научная держава, которая ведет собственные разработки во многих областях. Прежде всего, здесь развиты такие сектора, как кибербезопасность, которая актуальна для современного мира. Помимо этого, в Южной Корее идут разработки в сфере робототехники и аэрокосмической отрасли. В 2019 году было подано 19 085 заявок на патенты.

4. Германия

Германия – развитая страна, которая является одним из мировых лидеров как в политической, так и экономической области. Если говорить о научной сфере, то в Германии идут разработки по очень многим отраслям, здесь расположены ведущие мировые научные и исследовательские центры. В 2019 году было подано 19 353 заявок на патенты.

3. Япония

Япония — одна из лидирующих стран в области научных исследований, таких как высокие технологии, биомедицина и робототехника. Национальный бюджет НИОКР составляет 130 миллиардов долларов США и в исследованиях задействовано почти 700 тыс. учёных. В 2019 году было подано 52 660 заявок на патенты.

Японская корпорация Mitsubishi Electric Corporation заняла второе место среди компаний по числу поданных заявок на патенты – 2 661. За ней следует еще одна южнокорейская компания — Samsung Electronics, которая в 2019 году подала 2 334 заявки на патенты.

2. США

США являются лидером в сфере научных исследований и технологических инноваций. США также стабильно удерживают лидерство по инвестициям в НИОКР. В 2019 году было подано 57 840 заявок на патенты. Американская компания Qualcomm стала крупнейшей компанией по числу поданных заявок в 2019 году в США – 2 127.

1. Китай

Китай стал лидером по числу заявок на патенты, обогнав США. В 2019 году было подано 58 990 заявок. Вот уже третий год подряд китайская компания Huawei возглавляет мировой рейтинг по числу поданных заявок – в 2019 году из число достигло 4 411.