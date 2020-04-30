В Кузбассе в тестовом режиме запускают платформу для электронных пропусков

30.04.2020, 8:00, Новости дня

В Кузбассе с сегодняшнего дня в тестовом режиме начинает работать платформа для выдачи электронных пропусков. Жители региона смогут вносить данные о планируемом походе в аптеку или магазин на сайте sidimdoma.ako.ru. А работодатели могут информировать о выходе на предприятия своих сотрудников. Отметим, что заданный момент эта мера является необязательной, передает ГТРК "Кузбасс".

Напомним, цифровые пропуска в Кемеровской области начнут поэтапно внедрять с 5 мая. Об этом заявил глава региона Сергей Цивилев. Систему пока ещё дорабатывают. В качестве основы будет взят опыт Ханты-Мансийского автономного округа.

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ГТРК "Кузбасс"