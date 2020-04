Посол заявил о признании Госдепом прав РФ на здание резиденции генконсула в Сиэтле

30.04.2020, 7:53, Новости дня

Госдепартамент не оспаривает права РФ на здание резиденции генконсула в Сиэтле, Москва надеется на положительное решение ситуации при стабилизации двусторонних отношений, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Важность нашего консульского присутствия на Западном побережье США невозможно переоценить. Генеральное консульство РФ в Сиэтле отвечало за поддержание прямых экономических и культурных связей между нашими государствами, помогало выстраивать межрегиональное сотрудничество, в особенности с регионами российского Дальнего Востока», – сообщил посол, передает ТАСС со ссылкой на The Daily of the University of Washington.

Он также отметил, что после закрытия российского диппредставительства в Сан-Франциско в августе 2017 года Сиэтл взял на себя работу по консульскому обслуживанию многочисленной диаспоры россиян, проживающих в Вашингтоне, Калифорнии, Юте, Неваде, Орегоне, Миннесоте, на Аляске и Гавайях.

Антонов констатировал, что теперь граждане вынуждены совершать длительные перелеты, чтобы получить консульские услуги в диппредставительствах РФ в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне.

«Вызывает сожаление нежелание американской стороны возвращать РФ ее дипломатическую собственность. Историческая резиденция Сэмюэла Хайда (американский политик, член Палаты представителей Конгресса в 1895-1897 гг) принадлежит нашему правительству, о чем имеются все необходимые правоустанавливающие документы. Госдепартамент это не оспаривает», – добавил Антонов.

Он отметил, что российская сторона регулярно ставит вопрос о допуске сотрудников к объектам дипсобственности для оценки их текущего состояния, но всегда получает отрицательный ответ на эти многочисленные просьбы.

«Исходим из того, что, когда ситуация в наших двусторонних отношениях стабилизируется, будет найдено положительное решение о возврате законному владельцу этого прекрасного особняка, равно как и о восстановлении консульского присутствия на тихоокеанском побережье. Это в интересах не только русских американцев, но и всех жителей северо-запада США», – сообщил дипломат.

Напомним, в сентябре 2017 года американские власти в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Весной 2018 года Вашингтон также объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение) и резиденции генконсула (дипсобственность РФ). Поводом послужило отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. РФ расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.