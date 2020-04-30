 

В Роспотребнадзоре назвали вероятные сроки прохождения пика коронавируса

30.04.2020, 7:53, Новости дня

Пик распространения коронавирусной инфекции в РФ может наступить в середине мая, сообщил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин.

«По прогностическим данным, скорее всего, пиковая позиция – максимальная заболеваемость – придется на середину мая. После этого будет снижение заболеваемости», – спрогнозировал эксперт в эфире Первого канала.

По его словам, меры разграничительного характера имеют положительный эффект на снижение темпов роста инфицирования, но говорить о выходе на плато по приросту случаев заражения коронавирусом еще рано.

«Мы сегодня видим реальное значение социального фактора по рассредоточению людей, по возможности отсутствия контакта. <…> Мы видим факт сглаженной тенденции по заболеваемости», – подчеркнул Акимкин.

Профессор отмечает, что на снижение темпов распространения коронавируса также может повлиять природный фактор.

«Естественная инсоляция – это солнечный свет, ультрафиолет, который на любой микроорганизм действует губительно», – заключил он.

За последние сутки в РФ подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. При этом за сутки полностью выздоровели 1 тыс. 830 человек. Во вторник в России было подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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