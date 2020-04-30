Технологии: “Легкие с мылом не помоешь”. Что происходит на стройке на юго-востоке Москвы, рядом с которой обнаружено радиоактивное загрязнение

30.04.2020, 7:50, Разное

В Москве, несмотря на “нерабочие дни” и всеобщую самоизоляцию, продолжаются работы, из-за которых еще в марте 2020 года протестовали жители юго-востока столицы. Речь идет о Юго-Восточной хорде – части нового транспортного кольца Москвы, которое должно пройти через десять районов города. Один из ее участков построят вплотную к месту, где до 1960-х годов захоранивали радиоактивные отходы, несколько участков радиоактивного загрязнения расположены непосредственно на месте стройки. Известно, что 18 апреля из зоны будущего строительства увезли на полигон в Сергиево-Посадский район Подмосковья первую партию радиоактивно загрязненного грунта.

Корреспондент Настоящего Времени выясняла, что сейчас происходит на стройке и насколько она опасна для местных жителей.

“Каждое телодвижение на склоне отслеживаем из окон”

Летом 2019 года москвичи устраивали протесты, пытаясь предотвратить начало строительных работ, потом – остановить их. С января 2020 года активисты круглосуточно дежурили у склона, который примыкает к будущей хорде. В марте полиция и охрана всех разогнали, задержав 63 человека. По периметру установили забор с колючей проволокой.

“Сейчас мы обсуждаем, каким образом возобновить независимый контроль в текущих условиях. Но дистанционное наблюдение за происходящим по-прежнему ведется. Каждое телодвижение на склоне отслеживается из соседних домов. Забором они отгородились, но местные жители продолжают наблюдать из окон за тем, что происходит”, – рассказывает депутат Мосгордумы Павел Тарасов.

5 апреля на склон завезли несколько грузовиков с песком, которым, по словам местных жителей и активистов, на следующий день засыпали площадку. После этого на склоне стали бурить скважины, для того чтобы взять пробы грунта. 17 апреля загрязненный грунт стали грузить в мешки, а 18 апреля первую партию уже повезли на полигон в Сергиево-Посадском районе. Об этом сообщает Сергей Власов, муниципальный депутат от района Печатники.

Какие сейчас ведутся работы и кто ими занимается

“Проводится радиационное обследование объекта с выполнением бурения на глубину 5 метров”, – сообщается о происходящем на стройке на сайте “Радона” – предприятия, которое специализируется на обращении с радиоактивными отходами. Также приводится информация о том, что на территории установлены 10 камер видеонаблюдения и ограждение длиной 168 метров, но нет никакой информации о радиационной обстановке.

С 13 по 19 апреля мэр Москвы Сергей Собянин ограничил выполнение строительных и ремонтных работ. Однако это ограничение не распространилось на организации, входящие в состав государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”. “Радон” как раз является такой организацией.

Контракт (без предварительного проекта) с “Радоном” заключили в феврале 2020 года – на вывоз 10 кубометров радиоактивных отходов и 450 кубометров радиоактивного загрязненного грунта. Тогда же, в феврале, “Радон” установил на месте будущей стройки табло (автоматизированная система контроля радиационной обстановки) для показания мощности дозы гамма-излучения. Оно показывало высокие значения – 18 мкЗв/ч (микрозивертов в час), что превышает норму в 60 раз.

“Сейчас “Радон” пытается сделать так, чтобы никто не мог наблюдать за происходящим там процессом”, – говорит депутат Тарасов. Экспертов рабочей группы при Мосгордуме не допустили на строительную площадку.

В чем опасность стройки – мнение депутата и экологов

В докладе за 2017 год Роспотребнадзор сообщал о 60 тысячах тонн радиоактивных отходов, захороненных в районе Московского завода полиметаллов.

“У нас есть официальный ответ Ростехнадзора со схемой размещения участков загрязнения, и несколько из них находятся в том месте, где будут строить хорду”, – говорит депутат Павел Тарасов и демонстрирует схему, на которой видны эти участки: самые крупные – вблизи реки, на месте могильника радиоактивных отходов, и несколько участков поменьше – на месте, уже отгороженном для строительства.

“Если начнут строить хорду, то пылевое выветривание радиоактивных частиц приведет к попаданию в легкие. Легкие с мылом не помоешь”, – говорит Тарасов.

“Основная масса радиоактивных веществ находится на глубине, а не на поверхности. В ходе строительных работ радионуклиды и их дочерние продукты распада могут попасть в воздух и воду. Именно поэтому важно понять, что и в каком объеме находится внутри склона”, – говорит Рашид Алимов, эксперт Гринпис России.

“Показания датчика [“Радона”] только подтвердили, что наши самые страшные опасения – это реальность. Они просто вылились в показания прибора. Строить там, конечно, ничего нельзя”, – считает инженер-физик​ Андрей Ожаровский, эксперт программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза (РСоЭС). Он неоднократно проводил измерения на этой территории. Результаты выложил на ютуб-канале. “Нужно исследовать, разрабатывать проект, как обращаться с этими отходами, их там огромное количество”, – говорит Ожаровский.

Что измеряли на склоне и что показали измерения

В октябре 2019 года по заданию Гринписа компания “ТехноТерра” провела измерения и взяла пробы грунта на склоне между Московским заводом полиметаллов и железнодорожной станцией “Москворечье”.

Сначала специалисты из лаборатории провели замеры на поверхности – так они смогли определить, где именно находятся участки радиоактивного загрязнения. Затем замерили уровень загрязнения на глубине один-два метра, чтобы понять – поверхностное это загрязнение или же оно имеет распространение на глубину, объясняет Владимир Решетов, генеральный директор “ТехноТерры”.

“Кроме измерений “в поле” были также отобраны пробы грунта, упакованы и доставлены в лабораторию. Для чего? Полевыми дозиметрами и радиометрами мы фиксируем факт повышенного излучения, но мы не знаем, с какими радионуклидами это связано. Для определения нуклидного состава нужны другие средства измерения – спектрометры, – объясняет Решетов. – Нуклидный состав – это как отпечаток пальца участка радиоактивного загрязнения. В описываемом загрязненном грунте мы встретили только природные радионуклиды – продукты распада урана и тория”.

Он объясняет, что, если говорить о самом явлении радиоактивности, как о самопроизвольном распаде ядер атомов, то оно присутствует везде, “даже в нас с вами”. Но важен не сам факт наличия радионуклидов, а их концентрация и их количество. Это называется удельная активность и суммарная активность.

Для материалов, которые используются в дорожном строительстве в пределах города и при возведении производственных сооружений, суммарная активность радионуклидов должна быть меньше 740 Бк/кг (беккерелей на килограмм). В пяти из шести проб, которые исследовала “ТехноТерра”, этот параметр был намного выше. В одной из проб превышал 6500 Бк/кг.

В этой же пробе удельная активность тория-232 (радиоактивный нуклид) составила 5 Бк/г (беккерелей на грамм), что в пять раз превышает норму. Из чего следует, что грунт, откуда взяли эту пробу, относится к радиоактивным отходам, говорит Решетов.

По его словам, на месте специалисты зафиксировали и превышение мощности экспозиционной дозы: “На участках радиоактивного загрязнения мы получили значения порядка 100-200 мкР/ч (микрорентген в час), нормальные значения обычно составляют 10-30 мкР/ч”. На глубине 0,5 метров это значение составило уже 400 мкР/ч.

По итогам проведения работ “ТехноТерра” заключила, что на территории, которую они исследовали, обнаружена радиационная аномалия. Строительство на этом участке угрожает здоровью местных жителей.

“Загрязненный грунт может оказаться на поверхности, и радиоактивная пыль может быть разнесена на значительные расстояния (расстояние от места, где были взяты пробы, до ближайших жилых домов – всего 200 метров, до платформы Москворечье – 50 метров). У вдохнувших ее людей возрастет риск онкологических заболеваний”, – сообщается на сайте Гринписа.

Что показали замеры государственного “Радона”

ФГУП “Радон”, предприятие, которое специализируется на обращении с радиоактивными отходами, также производило замеры на этой территории. Еще 30 апреля 2019 года они обследовали два очага радиационного загрязнения. Во время обследования первого мощность эквивалентной дозы гамма-излучения составила 0,9 мкЗв/ч. Во время обследования второго очага загрязнения показатели были намного выше – 61,4 мкЗв/ч.

“Стандартные значения для города – это 0,15-0,2 мкЗв/ч. Санитарная норма – 0,3 мкЗв/ч. Для строительства автомобильных дорог действует двойная санитарная норма – 0,6 мкЗв/ч. Во время измерения в апреле было зафиксировано 61,4 мкЗв/ч. Эти данные были указаны в акте, который выдал “Радон”. Потом “Радон” исправил эти показатели на 6,14 мкЗв/ч. Но даже в исправленном варианте эти значения в десять раз превышают предельные”, – комментирует показатели депутат Мосгордумы Павел Тарасов.

Замеры проходили в его присутствии. У себя в соцсетях Тарасов выкладывал акт, который получил у представителя “Радона” на месте, и документ точно такого же содержания, но с показателем в 10 раз меньше, который прислали участникам рабочей группы при Мосгордуме.

26 июля 2019 года “Радон” снова провел радиационное обследование. И обнаружил три точки с повышенными значениями мощности эквивалентной дозы гамма-излучения.

В первой точке оно составило 0,55 мкЗв/ч на высоте 0,1 метр от земли, а на глубине 0,1 метр – 0,9 мкЗв/ч. Во второй точке оно составило 0,95 мкЗв/ч на высоте 0,1 метр от земли, а на глубине 0,25 метров – 1,8 мкЗв/ч. В третьей точке – 0,35 мкЗв/ч на высоте 0,1 метр от земли, а на глубине 0,1 метров – 0,58 мкЗв/ч.

В акте “Радон” указал, что для получения полной информации о радиоактивном загрязнении и определения объемов радиоактивных отходов нужно провести детальное обследование с глубинным бурением. Такой же вывод был сделан и после замеров, проведенных “Радоном” 5 декабря 2019 года. Тогда максимальное значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на высоте 0,1 метр от земли составило 1,1 мкЗв/ч.

Как и кому разрешили стройку

Несмотря на все проведенные замеры, в декабре 2019 года Мосгосэкспертиза заключила, что на территории, где планируется строительство участка Юго-Восточной хорды, радиоактивного загрязнения не выявлено. 6 февраля 2020 года Гринпис России обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительным положительное заключение экспертизы. Судебное заседание по иску было назначено на 8 апреля 2020 года, но оно не состоялось и перенесено на июнь.

24 января 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин все-таки признал, что “на склоне Москвы-реки, за территорией завода полиметаллов имеются пятна радиоактивного заражения, доставшиеся по наследству от деятельности завода еще в советские времена”. Но опубликовал на своем сайте схему, которая указывает, что загрязненная зона – не на месте хорды, а примыкает к ней. Следы загрязнения на месте строительства мэр Москвы, сославшись на специалистов, назвал “незначительными”.

После этого заявления на сайте госзакупок объявили тендер на оказание услуг по радиационному контролю, изъятию и транспортировке радиоактивных отходов и радиоактивно загрязненного грунта. Его выиграл ФГУП “Радон”, который сейчас ведет работы на склоне. Контракт с “Радоном” заключили 26 февраля 2020 года.

А за несколько дней до заключения этого договора, 15 февраля, на сайте госзакупок разместили конкурс на строительство участка хорды – в том месте, где находятся радиоактивные отходы. На конкурс была подана только одна заявка, поэтому он был признан несостоявшимся. 6 апреля 2020 года с его единственным участником заключили контракт – это компания “Мостотрест”, принадлежащая Аркадию Ротенбергу. Она построит участок хорды от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская, включая мостовой переход через реку Москва, за 24,1 млрд рублей.

Получается, что работы по изъятию и транспортировке радиоактивных отходов еще не закончены, а контракт на строительство участка хорды в этом месте уже заключили. При этом “Мостотрест” начинал работы еще в декабре 2019 года, то есть до того, как был проведен конкурс на их проведение, и до того, как был заключен договор и получена разрешительная документация.