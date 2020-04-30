Способное достроить «Северный поток – 2» судно направилось в Калининград

30.04.2020, 7:48, Новости дня

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое рассматривалось для достройки газопровода «Северный поток – 2», снова сообщило о смене пункта назначения – с Находки на Калининград, продолжая при этом идти в направлении Балтийского моря, следует из данных портала Marine Traffic.

Судно должно достигнуть Калининграда первого июля.

При этом «Академик Черский» продолжает идти через пролив Скагеррак, соединяющий Северное море с Балтийским, по дну которого проходит недостроенный газопровод «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».

Напомним, в среду сообщалось, что способный достроить газопровод «Северный поток – 2» трубоукладчик «Академик Черский» огибает Данию и приближается к Балтийскому морю.

В воскресенье «Академик Черский» поменял конечную точку, указав Находку – прибытие 1 июля.

Эксперт Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что трубоукладчик целеустремленно идет в Балтийское море, чтобы закончить там «Северный поток – 2», а разные цели маршрута объясняются желанием избежать санкций США.

Судно с 2016 года находится в эксплуатации ООО «Газпром флот». Его называют возможным достройщиком «Северного потока – 2» после того, как в конце декабря 2019 года из-за американских санкций швейцарская Allseas остановила работы по строительству.

Трубоукладчик «Академик Черский» возможным достройщиком называл министр энергетики РФ Александр Новак. Запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года.

Сейчас «Северный поток – 2» построен на 93%.