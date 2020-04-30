 

Офицер ВС РФ получил 7,5 лет тюрьмы за разрешение контрактнику «не служить»

30.04.2020, 7:30, Новости дня

Капитан военной части под Хабаровском получил 7,5 лет за взятку в 500 тыс. рублей, за которые он разрешил контрактнику «не служить», сообщили в УФСБ РФ по восточному военному округу.

«Краснореченский гарнизонный военный суд признал … капитана Полякова А.Г. виновным в совершении преступлений … «Превышение должностных полномочий» … установлено и доказано, что капитан … за взятку в размере 500 тыс. рублей незаконно освободил от исполнения обязанностей военной службы подчиненного военнослужащего по контракту, который продолжал числиться на службе и получать денежное довольствие», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Уточняется, что сумма причиненного государству ущерба составила более 1 млн рублей. Суд признал капитана военной части виновным и приговорил к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима.

«Судом также удовлетворен иск военного прокурора о взыскании с осуждённого причиненного им ущерба», – говорится в сообщении.

Напомним, в 2017 году бывший заместитель начальника штаба Дмитрий Кончаков и экс-руководитель отдела боевой подготовки Валерий Порохнюк Каспийской флотилии, оба капитаны первого ранга, осуждены за получение взяток и посредничество в этом.



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