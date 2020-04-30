Советник вице-губернатора Свердловской области задержан по делу о взятке

30.04.2020, 7:30, Новости дня

Советник вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько задержан в Екатеринбурге по делу о взятке, сообщил источник в силовых структурах региона.

«Задержан советник Бидонько Владислав Русаков. Он проходит по делу о взятке», – приводит слова источника ТАСС.

Он уточнил, что эпизоды дела относятся к 2017 году, когда Русаков работал в администрации закрытого города Лесной.

Русаков занимает должность советника вице-губернатора с 2018 года.

Напомним, 18 апреля исполняющего обязанности замглавы Хакасии задержали по подозрению в получении взятки.